Ёлочные базары заработают сразу на 33 площадках

Администрация Нижнего Новгорода на аукционе выбрала 33 площадки для проведения елочных базаров. Об этом пишет НИА «Нижний Новгород» со ссылкой на пресс-службу городской администрации.

Сообщается, что базары по продаже искусственных и натуральных ёлок, будут организованы на пяти площадках в Автозаводском районе, шести – в Нижегородском, двух – в Приокском, четырех – в Ленинском, четырех – в Московском, трех – в Советском и восьми – в Канавинском. Решено, что базары будут работать вплоть до 31 декабря.



Напомним, с 21 декабря в Нижнем Новгороде откроются рождественские ярмарки.