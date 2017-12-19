Кратковременные ограничения радиовещания ожидаются в Нижнем

20 и 25 декабря в Нижнем Новгороде ожидаются кратковременные ограничения вещания радиостанций, трансляцию которых осуществляет филиал РТРС "Нижегородский областной радиотелевизионный передающий центр". Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

20 декабря с 9.00 до 12.00, а так же с 14.00 до 17.00 будет недоступен сигнал радиостанций "Радио России", "Маяк", "Вести FM", "NN-радио", "Серебряный дождь", "Бизнес FM", и некоторых других.

25 декабря эти же станции будут вести трансляцию на на пониженной мощности с 00.00 до 5.00.

Ограничения связаны с проведением регулярных работ по измерению зон охвата радиостанций.