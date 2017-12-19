Нижегородский проект получит грант от музея "Гараж"

В этом году победителями грантового конкурса музея "Гараж" стали нижегородцы: куратор Алиса Савицкая и художник Артем Филатов. Об этом сообщается на официальном сайте музея "Гараж".

Известно, что в этом году было подано более 70 заявок из России и стран СНГ. Исследования затрагивали широкий спектр тем, связанных с современным искусством, культурой, философией и урбанистикой.

Исследование Алисы Савицкой и Артема Филатова «Краткая история нижегородского уличного искусства», а также сборник статей «Владимир Сальников. Возможные конфигурации искусства» Ирины Горловой были признаны лучшими проектами 2017 года.

Уже второй год подряд, музей «Гараж» поддерживает авторов, пишущих о современном искусстве и культуре на русском языке. Победители получают гранты для завершения своих исследований и возможность публикации в серии «ГАРАЖ.txt».