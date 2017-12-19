В Нижнем Новгороде откроются три рождественские ярмарки

Три рождественские ярмарки откроются в Нижнем. Об этом сообщает портал «ProГород», со ссылкой на пресс-службу регионального правительства.



Ярмарки откроются в 10.00 21 декабря. Они заработают сразу на трех площадках Нижнего Новгорода:

• площадь Маркина

• бульвар Заречный, напротив кинотеатра «Россия»

• улица Березовская, дом 81

Сообщается, что участие в ярмарках подтвердили более 50 предприятий и фермерских хозяйств.

Нижегородцы смогут приобрести продукты напрямую от нижегородских производителей, без наценки.

Рождественские ярмарки будут работать с 10:00 до 18:00 с 21 декабря 2017 года по 15 января 2018 года.