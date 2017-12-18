В Арсенале откроются сразу три новые выставки

Три новых выставки откроются в ГЦСИ «Арсенал», 22 декабря в 19.00. Об этом сообщают организаторы меоприятия.

Посетителям презентуют выставку-путешествие по по вселенной воображения в рамках проекта «Театр одного художника. Ростан Тавасиев» - «Космопорт Стригино 3».

В числе первых гости церемонии смогут увидеть экспозицию «Современная графика по Брайлю», что призвана помочь незрячим и слабовидящим людям в восприятии современного искусства. В ее основе — трехмерные модели, к которым можно прикоснуться и тщательно исследовать на ощупь.

А также посетителям представят выставку «Движение воображения. Новая авторская анимация», призванную познакомить зрителей с работами самых смелых и самобытных режиссеров-художников отечественной анимации.

В церемонии открытия примут участие: Анна Гор (директор ВВФ ГЦСИ), художник Ростан Тавасиев, руководитель проекта «Современная графика по Брайлю» Анна Суворова, куратор выставки «Движение воображения. Новая авторская анимация» Наджеда Свирская, и нижегородский архитектор Миша Маслов.

На открытии прозвучит Dj-сет от Александра Юминова.

Вход на открытие свободный.

Космический дресс-код приветствуется.



Все выставки будут открыты для посещения с 23 декабря по 25 марта.