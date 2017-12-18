На площади Минина установят ледяную горку

Монтаж ледяной горки начался на пл. Минина в Нижнем Новгороде 17 декабря 2017 года. Об этом сообщает НИА "Нижний Новгород" со ссылкой на городскую администрацию.

В самой высокой точке горка будет достигать высоты в шесть метров. Длина - 20 метров. Катание с горки будет разрешено только на тюбингах. Точной даты открытия аттракциона пока не называют.

Праздничные мероприятия на пл. Минина и Пожарского начнутся 23 декабря в 12:00 и завершатся 7 января в 21:00. Известно, что более 250 мероприятий разного формата пройдут в предстоящие новогодние праздники.