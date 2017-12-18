Как объехать вокруг света за сто дней и сто рублей расскажут в «Кинофактуре»

Книгу "Вокруг света за 100 дней и 100 рублей" представит сам автор – тревел-блогер и путешественник Дмитрий Иуанов. Об этом сообщают организаторы мероприятия.

Презентация книги состоится во вторник, 19 декабря в 19.00 в уютном пространстве «Кинофактуры».
Гостей ждет теплый вечер, задушевные разговоры и захватывающие дух истории, а также секреты кругосветного путешествия и ответы на сокровенные вопросы, а еще возможность выиграть книгу.

 

19 декабря

19.00

Варварская, 32 "Кинофактура" 

Вход  - 200 рублей

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Автор: Анастасия Большакова
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