Как объехать вокруг света за сто дней и сто рублей расскажут в «Кинофактуре»
Книгу "Вокруг света за 100 дней и 100 рублей" представит сам автор – тревел-блогер и путешественник Дмитрий Иуанов. Об этом сообщают организаторы мероприятия.
Презентация книги состоится во вторник, 19 декабря в 19.00 в уютном пространстве «Кинофактуры».
Гостей ждет теплый вечер, задушевные разговоры и захватывающие дух истории, а также секреты кругосветного путешествия и ответы на сокровенные вопросы, а еще возможность выиграть книгу.
19 декабря
19.00
Варварская, 32 "Кинофактура"
Вход - 200 рублей
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