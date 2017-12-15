На площади Маркина откроется каток

Искусственный ледяной каток откроется на площади Маркина 16 декабря в 10.00, и будет работать до 22.00.

Об этом сообщает портал «В городе N», со ссылкой на заместителя главы администрации Нижнего Новгорода Марию Холкину. Планируется, что каток будет работать до середины марта.

Для тех, у кого нет своих коньков, смогут воспользоваться услугой проката.

Всего на территории Нижнего Новгорода будет работать 87 катков.