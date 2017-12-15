Главную новогоднюю ёлку установили в Нижнем Новгороде

На площади Минина и Пожарского 15 декабря началсяя монтаж главного новогоднего городка. Об этом сообщает портал НИА «Нижний Новгород», со ссылкой на городскую администрацию.

В центральной части города движение транспорта изменится в связи с подготовкой к праздничным мероприятиям. С 07:00 15 декабря 2017 года до 21:00 9 января 2018 года движение транспорта на участке дороги от памятника Чкалову до улицы Минина, на площади Маркина (на участке от улицы Рождественской до Нижне-Волжской набережной) будет организовано с объездом зоны проведения мероприятий по прилегающим улицам.

Сообщается, что общегородские праздничные мероприятия стартуют 23 декабря. Работа рождественских ярмарок будет продолжаться до 7 января.