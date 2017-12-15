Лекция продюсера анимационных фильмов пройдет в Арсенале

23 декабря, 17:00 в "Арсенале" (Кремль, корпус 6, правое крыло, 1 этаж) состоится лекция продюсера независимых анимационных фильмов, куратора выставки «Движение воображения. Новая авторская анимация» Надежды Свирской. Об этом сообщают организаторы мероприятия.

На лекции «Графика в современной мировой авторской анимации», Надежда расскажет о графических приёмах и находках художников в отечественной и мировой фестивальной анимации последних лет. А также раскроет способы реализации и использования современной графики в анимационном кино.

В режиме экскурсии лектор поговорит об изобразительных возможностях анимации, отталкиваясь от работ, представленных в экспозиции выставки.

Вход на мероприятие - свободный.

Лекция состоится в поддержку параллельной программы выставки «Движение воображения. Новая авторская анимация», которая будет проходить в Арсенале с 22 декабря по 25 марта.