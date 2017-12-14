К ЧМ-2018 подготовят англоязычных гидов

Более 500 гидов со знанием иностранных языков будут работать в Нижегородской области во время проведения ЧМ-2018. Об этом сообщается на официальном сайте для болельщиков ЧМ-2018 Welcome2018.com со ссылкой на и. о. заместителя губернатора Нижегородской области Дмитрия Сватковского.

Гостям ЧМ будут помогать 500 англоязычных гидов, при этом 50 из них со знанием трех языков и более, а 20 - владеющие китайским языком.

Кроме того, Дмитрий Сватковский заявил, что для туристов, приезжающих в Нижний Новгород на мероприятия ЧМ-2018, будет разработано специальное мобильное приложение.