Нижегородский экопроект получил премию «Гражданская инициатива»

Проект «Карта озелененных территорий Нижнего Новгорода» экологического центра «Дронт» получил национальную премию «Гражданская инициатива» — 2017. Об этом сообщается на сайте организаторов премии.

В шорт-лист премии вошли 78 различных инициатив. Затем были отобраны проекты, занявшие первые три места в народном голосовании. Еще трех номинантов определил экспертный совет – жюри конкурса. В результате 13 лауреатов получили статуэтку «Золотой росток» и денежный приз в размере 200 тысяч рублей каждый.

Нижегородский проект победил в номинации «Зеленая планета». На сцене телеведущий Роман Будников вручил награду руководителю проекта Татьяне Паутовой.

Участники проекта добиваются законодательных изменений при озеленении Нижнего Новгорода. Согласно проекту, в Нижнем Новгороде на одного человека должно приходиться не менее 16 м² озелененных территорий.