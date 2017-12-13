«Сапсаны» возвращаются в Нижний Новгород

Скоростные поезда «Сапсаны» снова будут ходить между Санкт-Петербургом и Нижним Новгородом.

С 1 марта 2018 года РЖД возобновит сообщение высокоскоростных поездов «Сапсан» между Санкт-Петербургом и Нижним Новгородом. Об этом сообщает пресс-служба компании.

Теперь из столицы Приволжья добраться до Северной столицы можно будет за 8 часов. Планируется, что из Петербурга «Сапсаны» будут отправляться в 17:00 с прибытием в Нижний Новгород в 0:59, а обратно будут отбывать в 5:09, и прибывать - в 13:20.

В качестве промежуточной точки маршрута будет организована остановка на Курском вокзале в Москве.