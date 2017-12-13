Двое нижегородцев вошли в рейтинг «Самых уважаемых людей страны»

Двое представителей Нижнего Новгорода оказались в числе 75 самых уважаемых людей страны по версии издания «Русский репортёр». Об этом сообщает «Открытый Нижний». 

По словам авторов рейтинга, данный анализ – способ лучше узнать страну и показать хотя бы часть людей, которые обладают высоким моральным и профессиональным авторитетом.
Исследование позитивных репутаций в общественной сфере проводилось в среде благотворителей, правозащитников, просветителей, городских активистов, экологов и зоозащитников.

В число наиболее уважаемых людей вошли Владимир Гройсман – бизнесмен и создатель общества «Зоозащита-НН» и приюта для животных «Сострадание-НН», а также Игорь Каляпин, председатель межрегиональной общественной организации «Комитет против пыток».

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