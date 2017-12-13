Культурно-просветительский проект «Философия смеха» откроется в НГХМ

Проект «Философия смеха» откроют 14 декабря в 16.30 в Нижегородском государственном художественном музее, по адресу Верхневолжская наб., д.3. Об этом сообщают организаторы мероприятия.

Старт проекта ознаменуется открытием выставки одной картины «На представлении в Люблине» польского художника первой половины XIX века Феликса Пенчарского. На картине показаны зрители галерки, с живым интересом наблюдающие за представлением. Каждый из типов метко охарактеризован художником. Герои Пенчарского – представители «низов» общества: мелкие торговцы, бедные студенты, мастеровые, служанка. Художник придает их лицам яркие черты, гротескно заостряет мимику, подчеркивает непосредственность и живость реакции людей не связанных условностями этикета.

В программе мероприятия - выступление театра «Пиано», история о коллекции произведений искусства гр.Шереметевых.

В рамках проекта будут организованы лекции лучших специалистов ННГУ и НГХМ, посещение галерки Нижегородского драматического театра, а также праздники, посвященные польской культуре.

Выставка открыта для посетителей с 15 декабря по 31 января.