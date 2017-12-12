Кинолекторий «Фильмы со смыслом» открывается в Рекорде

12 декабря, в 13.00, в рамках социального проекта «Университет старшего поколения», пройдет кинолекторий «Фильмы со смыслом». Об этом сообщают организаторы.

На первом занятии Первое занятии будет показан новый фильм «Жили-были. Со вступительным словом перед началом фильма выступит продюсер фильма, генеральный директор Продюсерского центра Федора Добронравова - Екатерина Сарычева. После просмотра фильма состоится его обсуждение.

В лирической комедии «Жили-были» рассказывается о вымирающей деревне в русской глубинке. Главные роли исполнили Федор Добронравов, Ирина Розанова, Роман Мадянов.

Культурно-просветительский кинолекторий «Фильмы со смыслом» - это десять ежемесячных встреч, сочетающих лекции и тематические кинопоказы. В качестве лекторов выступают нижегородские эксперты в области культуры и кино.

Вход на мероприятие – свободный.