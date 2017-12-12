Елизавета Солонченко покидает пост главы города

Елизавета Солонченко покинет пост главы города. Об этом она сообщила в своем профиле в Instagram. По её словам - это необходимая мера для перехода на одноглавую модель управления.

Елизавета Солонченко В среду состоится заседание городской Думы Нижнего Новгорода, на котором будут приняты изменения в Устав Нижнего Новгорода. Затем они будут зарегистрированы Министерством юстиции. Вступление в силу изменений произойдет после моего заявления о досрочном сложении полномочий главы Нижнего Новгорода».

Как сообщается, после досрочной отставки главы города, будет запущен конкурс по отбору новых кандидатов на должность главы Нижнего Новгорода.

Теперь исполнительную власть будет представлять выбранный конкурсной комиссией глава Нижнего Новгорода, а представительную – председатель городской Думы.