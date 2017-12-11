Нижний Новгород стал самым дорогим городом ЧМ

Нижний Новгород обогнал Москву и Санкт-Петербург по ценам за проживание на период проведения чемпионата мира по футболу. Об этом сообщает портал «В городе N» со ссылкой на официальный сайт комитета по развитию туризма культурной столицы.

Согласно данным ведомства, аренда жилья на сутки в Нижнем Новгороде во время проведения игр чемпионата будет стоить минимум в 3711 рублей. Вторым в рейтинге самых дорогих городов стала Москва: цены на проживание в столице стартуют от 3459 рублей за ночь. Цены на отельные номера в Калининграде и Санкт-Петербурге составят 2927 рублей и 2718 рублей.

В тройку городов с самым дешевым проживанием вошли Саранск (1540 рублей), Волгоград (1718 рублей) и Ростов-на-Дону (1954 рубля).



