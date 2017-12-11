Новые ограничения вводятся на парковку в центре города
Дополнительные ограничения на парковку вступят в силу с 21 декабря. Изменения коснуться улиц Горького и Большой Покровской.
Об этом сообщает портал «Открытый Нижний» со ссылкой на нижегородский Центр организации дорожного движения.
Новые правила парковки вводятся для «обеспечения пропускной способности и беспрепятственного движения транспортных средств».
– С 21 декабря по обеим сторонам ул. Большой Покровской на участке от пл. Максима Горького до ул. Крупской будет введено ограничение на остановку транспорта.
– 22 декабря на участке ул. Горького от ул. Большой Печёрской до дома №274 по ул. Горького установят знак «остановка запрещена».
– С 23 декабря только одностороннее движение будет разрешено на проезде от ул. Минина в сторону Верхневолжской набережной.
– С 25 декабря у дома №11 набережной Федоровского парковка автомобилей будет запрещена.
– С 25 декабря знаки «остановка запрещена» будет установлен на некоторых участках проспекта Гагарина.
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