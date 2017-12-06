Рейсы Нижний Новгород - Петербург стали ежедневными

Рейсы из Нижнего Новгорода в Петербург стали ежедневными, сообщает пресс-служба аэропорта «Стригино».

Перевозкой пассажиров будет заниматься авиакомпания «Руслайн». Пассажиров будут доставлять в Петербург на самолетах Bombardier CRJ200.

Новое расписание останется в силе до февраля 2018 года. С понедельника по четверг и в субботу рейсы будут утренними, с вылетом в 10:20. В пятницу и воскресенье самолеты из Нижнего Новгорода в Петербург будут отправляться в 19:55.

По материалам «Комсомольской правды»