Рейсы Нижний Новгород - Петербург стали ежедневными
Рейсы из Нижнего Новгорода в Петербург стали ежедневными, сообщает пресс-служба аэропорта «Стригино».
Перевозкой пассажиров будет заниматься авиакомпания «Руслайн». Пассажиров будут доставлять в Петербург на самолетах Bombardier CRJ200.
Новое расписание останется в силе до февраля 2018 года. С понедельника по четверг и в субботу рейсы будут утренними, с вылетом в 10:20. В пятницу и воскресенье самолеты из Нижнего Новгорода в Петербург будут отправляться в 19:55.
По материалам «Комсомольской правды»
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