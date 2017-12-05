Нижегородскому цирку присвоили имя дрессировщицы Маргариты Назаровой
На здании Нижегородского цирка появилась новая табличка с именем дрессировщицы Маргариты Назаровой. В церемонии открытия принял участие и врио губернатора региона Глеб Никитин.
По словам Никитина, после присвоения Нижегородскому цирку имени народной артистки РСФСР авторитет учреждения в России и мире вырастет.
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Глеб Никитин, врио губернатора Нижегородской области
С одной стороны, увековечить ее имя. Она жила и работала в Нижнем Новгороде. Мы, безусловно, должны чтить память людей, которые связаны с нашим городом. С другой стороны – это инструмент продвижения нашего цирка»
Маргарита Назарова родилась и провела детство под Ленинградом. Перед началом Второй мировой войны семья Назаровых переехала в Латвию, откуда юная Маргарита попала в немецкий плен. Вскоре после войны Назарова вышла замуж за коллегу Константина Константиновского. В 1954 году Назарова в качестве дублера Людмилы Касаткиной снялась в фильме «Укротительница тигров», а в 1961 году исполнила главную роль в ленте «Полосатый рейс».
По материалам НИА «Нижний Новгород»
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