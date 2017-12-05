Нижегородскому цирку присвоили имя дрессировщицы Маргариты Назаровой

Глеб Никитин, врио губернатора Нижегородской области С одной стороны, увековечить ее имя. Она жила и работала в Нижнем Новгороде. Мы, безусловно, должны чтить память людей, которые связаны с нашим городом. С другой стороны – это инструмент продвижения нашего цирка»