Нижний Новгород интересует болельщиков меньше других городов ЧМ-2018

Поисковик авиабилетов Skyscanner выяснил, какими городами-участниками чемпионата мира по футболу 2018 года чаще всего интересуются иностранные болельщики.

Больше половины запросов приходится на Москву (57%), так же болельщиков из-за рубежа интересуют Петербург (10%) и Сочи (6%). Меньше всего ищут билеты в Нижний Новгород и Самару (по 2%).

По данным Skyscanner, в первые декабрьские выходные число запросов из других стран выросло в десять раз. Это произошло из-за жеребьевки, в ходе которой стало известно, кто с кем и в каком городе будет играть.

При этом число запросов россиян увеличилось всего вдвое. На внутреннем рынке наибольшей популярностью пользуются Сочи (35%), Москва (17%), Петербург (15%) и Калининград (9%).

ЧМ-2018 по футболу пройдет с 14 июня по 15 июля 2018 года в 11 российских городах. Россия оказалась в группе с Саудовской Аравией (матч 14 июня в Москве), Египтом (19 июня в Петербурге) и Уругваем (25 июня в Самаре).

По материалам turizm.ru