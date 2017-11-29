Фотограф Роберто Конте выступит в Доме архитектора с лекцией о советском модернизме

Центр прикладной урбанистики и «Городские экспедиции» организуют в Доме архитектора встречу с итальянским фотографом Роберто Конте. 

Роберто Конте вместе со Стефано Перего много путешествовали по странам бывшего СССР, где исследовали и фотографировали заброшенные пространства. На встрече Конте расскажет, почему жителям постсоветского пространства стоит обращать больше внимания на эти «серые коробки».

Кроме того, после лекции Центр прикладной урбанистики и «Городские экспедиции» презентуют масштабный проект, посвященный изучению и переосмыслению советского наследия Нижнего Новгорода.

4 декабря

17:30

Верхне-Волжская наб., 2а

Вход свободный

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Автор: Мария Кучер
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