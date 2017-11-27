Власти объявили конкурс на оформление Нижнего Новгорода к ЧМ-2018

На сайте госзакупок появилась информация о проведении конкурса по выбору подрядчика для оформления Нижнего Новгорода к предстоящему чемпионату мира по футболу.

По условиям контракта, подрядчик должен до 1 июня 2018 года установить на территории города брендированные флагштоки. Цена контракта при этом составляет 3,3 миллиона рублей.

Заявки от компаний на участие в аукционе принимаются до 11 декабря. Победителя определят 15 декабря.

Читайте также:

Канавинский мост перекроют на время чемпионата мира по футболу

На брендирование автобусов к ЧМ-2018 потратят более 2 миллионов рублей