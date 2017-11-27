Премьера симфонии Гии Канчели Dixi состоится в Филармонии

1 декабря в филармонии состоится юбилейный концерт. На сцену вместе с Нижегородским симфоническим оркестром выйдет всемирно известный скрипач Сергей Крылов.

Концерт будет кульминацией юбилейного года филармонии.Об этом сообщает Нижегородская филармония на официальном сайте.

В программе «Испанское каприччио» Римского-Корсакова, «Дивертисмент» Бернстайна, «DIXI для смешанного хора и оркестра» Канчели, и «Концерт № 4 для скрипки с оркестром» Паганини.

В России Гия Канчели знают по музыке из таких фильмов как «Мимино» и «Кин-дза-дза». Серьезные же его музыкальные композиции звучат чаще в Европе. Впервые хоровая симфония Dixi была исполнена в 2009 году оркестром Баварского радио под управлением Мариса Янсонса. В Нижнем Новгороде симфония прозвучит впервые.

Начало концерта в 18.30.