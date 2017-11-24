У Нижегородского правительства появится новый дом. В эксплуатацию введут один из блоков строящегося в Кремле здания. Об этом сообщает НИА "Нижний Новгород".

15 декабря планируется ввести в эксплуатацию и «заселить» 7,23 тысячи кв. м площади дома (по документам это третий блок). Второй блок планируют достроить к 2019 году. Сроки ввода в эксплуатацию последнего блока пока не определены.

Проект постройки дома правительства был одобрен еще в 2007 году. В 2010 году строительство было временно заморожено из-за нехватки средств в областном бюджете. А в 2013 году стройка вновь была возобновлена.