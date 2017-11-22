Обнародован финальный вариант дизайна строящейся станции метро «Стрелка»
На сайте издания NN.ru опубликован окончательный вариант облика будущей станции метро «Стрелка». Дизайн-макет впервые представили весной, с тех пор он был доработан с учетом замечаний экспертного совета.
Строительство «Стрелки» началось в мае 2015 года. К текущему моменту возведение станции вышло на финишную прямую, началась отделка вестибюлей и платформы. Открытие новой станции метро запланировано на апрель 2018 года.
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