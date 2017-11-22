День культуры Армении пройдет в ЦК «Рекорд»

В воскресенье, 26 ноября в ЦК «Рекорд» состоится день культуры Армении. Об этом сообщает портал NewsRoom24.

В рамках мероприятия всем посетителям покажут документальный фильм об Армении, познакомят с культурой страны, проведут мастер-класс по народным танцам, научат варить кофе по-восточному, и многое другое.

Организаторы проекта - центр культуры «Рекорд», Нижегородская Армянская община, молодежная организация «Имаст» при поддержке Министерства культуры Нижегородской области.

Мероприятие начнется 12 дня и продлится до 18 вечера. Вход свободный.