День культуры Армении пройдет в ЦК «Рекорд»
В воскресенье, 26 ноября в ЦК «Рекорд» состоится день культуры Армении. Об этом сообщает портал NewsRoom24.
В рамках мероприятия всем посетителям покажут документальный фильм об Армении, познакомят с культурой страны, проведут мастер-класс по народным танцам, научат варить кофе по-восточному, и многое другое.
Организаторы проекта - центр культуры «Рекорд», Нижегородская Армянская община, молодежная организация «Имаст» при поддержке Министерства культуры Нижегородской области.
Мероприятие начнется 12 дня и продлится до 18 вечера. Вход свободный.
Комментарии (0)
Авторизуйтесь
чтобы оставить комментарий.