На оздоровление Волги направят 2,6 млрд рублей

Правительство Нижегородской области направит 2,6 млрд рублей на оздоровление Волги. Об этом сообщает НИА Нижний Новгород.

По словам заместителя министра экологии региона Натальи Мочалиной, оздоровление Волги будет осуществляться через модернизацию и строительство очистных сооружений, снижение загрязнения диффузными стоками, а также проведением мероприятий по сохранению Волго-Ахтубинской поймы.

В ближайшем времени в Нижегородской области планируется снижение выбросов в Волгу сточных вод, и реконструкции очистных сооружений.

Бюджет на оздоровление Волги в 2018-2025 годах составит около 15 млрд рублей.