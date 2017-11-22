Нижегородскому цирку присвоят имя Маргариты Назаровой

Нижегородский цирк будет носить имя Маргариты Назаровой. Торжественное мероприятие, посвященное присвоению цирку имени великой дрессировщицы и народной артистки РСФСР, состоится 3 декабря. Об этом сообщает «Открытый Нижний».

Режиссером-постановщиком праздничной церемонии стал заслуженный артист России и Грузии Гия Эрадзе. В представлении покажут историю жизни и творчества Маргариты Назаровой.

Исполнительница главной роли – Ольга Погодина – уже играла великую дрессировщицу в сериале.

Отмечается, что глава Нижегородской области Глеб Никитин и статс-секретарь заместителя культуры РФ Александр Журавский станут гостями торжественной церемонии.