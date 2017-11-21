Новогодняя иллюминация обойдется Нижнему Новгороду в 13 миллионов рублей

Власти Нижнего Новгорода готовы выделить на новогодние украшения 13 миллионов рублей, следует из документов на сайте госзакупок.

Подрядчику, которого выберут путем аукциона 24 ноября. Подать заявку можно до 21 ноября.

Монтаж украшений, среди которых светодиодные шнуры и ленты, стробоскопические лампы и гирлянды, световые объемные конструкции, а также новогодней ели должен быть завершен к 25 декабря. Снять украшения и демонтировать ель подрядчик должен до 31 января 2018 года.

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