Ажурные конструкции на Стрелке переоборудуют в беседки

Департамент градостроительного развития территории Нижегородской области оставит ажурные металлические конструкции на Стрелке открытыми. Сообщение об этом опубликовано на портале НИА Нижний Новгород.

Подрядчика определят в декабре этого года. Техзадание предусматривает демонтаж ограждающих конструкций, и очистку металлического каркаса павильонов от коррозии. Эти пакгаузы входили в состав Центрального здания XVI Всероссийской промышленной и художественной выставки 1896 года, и представляют историческую ценность.

К 2018 году территорию Стрелки благоустроят, оборудуют газоны, цветники, поставят скульптуры. Ажурные металлические конструкции переоборудуют в открытые беседки.