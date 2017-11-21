«Орленок» устроит дополнительные показы фильма про Ван Гога
Четыре дополнительных показа фильма «Ван Гог. С любовью, Винсент» организуют в «Орленке». Об этом сообщается в официальном сообществе кинотеатра.
Как отмечают организаторы, дополнительные сеансы введены в связи с повышенным и неослабевающим интересом к анимационной драме.
«Орлёнок» покажет этот фильм ещё на четырёх сеансах в декабре: 7-8 декабря – в 13.00, 9-10 декабря – в 14.45.
Читайте также: В «Орленке» покажут новинки французского кино
Комментарии (0)
Авторизуйтесь
чтобы оставить комментарий.