«Орленок» устроит дополнительные показы фильма про Ван Гога

Четыре дополнительных показа фильма «Ван Гог. С любовью, Винсент» организуют в «Орленке». Об этом сообщается в официальном сообществе кинотеатра.

Как отмечают организаторы, дополнительные сеансы введены в связи с повышенным и неослабевающим интересом к анимационной драме.

«Орлёнок» покажет этот фильм ещё на четырёх сеансах в декабре: 7-8 декабря – в 13.00, 9-10 декабря – в 14.45.



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