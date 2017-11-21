Согласован бюджет на установку новогодней ели и иллюминации

На украшение Нижнего Новгорода к Новому году и Рождеству планируется потратить почти 13,2 млн рублей. Об этом сообщает портал NewsRoom24.

Подрядчика выберут 24 ноября в рамках тендера на сайте госзакупок.

Максимальная цена контракта - 13 млн 188 тыс 650 рублей. Все необходимые средства будут выделены из бюджета Нижнего Новгорода.

По требованиям МКУ «Городской центр градостроительства и архитектуры», в срок до 25 декабря подрядчик должен будет установить иллюминацию и новогоднюю ель.