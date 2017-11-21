По центру Нижнего Новгорода проведут благотворительную экскурсию

Экскурсию о деревянной исторической застройке Нижнего Новгорода проведут в Нижнем Новгороде 22 ноября, в 18.20. Об этом сообщают организаторы мероприятия.

Историк Анна Давыдова и журналист Виктория Азарова расскажут о деревянных кварталах на улицах Новой, Короленко, Славянской и Студеной. Завершится экскурсия чаепитием в кафе на Покровке. Мероприятие рассчитано на полтора часа.

Все вырученные от экскурсии деньги будут направлены на сохранение деревянного дома на ул. Славянской, д.3.

Стоимость прогулки - 250 рублей. Место встречи - площадь Горького. Крыльцо Дома Связи.