По центру Нижнего Новгорода проведут благотворительную экскурсию
Экскурсию о деревянной исторической застройке Нижнего Новгорода проведут в Нижнем Новгороде 22 ноября, в 18.20. Об этом сообщают организаторы мероприятия.
Историк Анна Давыдова и журналист Виктория Азарова расскажут о деревянных кварталах на улицах Новой, Короленко, Славянской и Студеной. Завершится экскурсия чаепитием в кафе на Покровке. Мероприятие рассчитано на полтора часа.
Все вырученные от экскурсии деньги будут направлены на сохранение деревянного дома на ул. Славянской, д.3.
Стоимость прогулки - 250 рублей. Место встречи - площадь Горького. Крыльцо Дома Связи.
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