МЧС: В Нижнем Новгороде пройдут сильные дожди и мокрый снег

Во вторник, 21 ноября, в Нижегородской области выпадут сильные осадки в виде мокрого снега и дождя, сообщает региональное ГУ МЧС.

Синоптики предупреждают, что погода в Нижнем Новгороде испортится уже в ночь на вторник. Ожидается, что за сутки на территории региона может выпасть до 15 мм осадков.

В МЧС советуют быть осторожнее на дорогах, поскольку из-за непогоды возможны активные оползневые процессы, а также размыв автодорог и железнодорожных насыпей. Горожан просят по минимуму использовать личные транспортные средства и соблюдать скоростной режим на дорогах.