Жители Нижнего выберут лучший проект павильона для парка

На официальном портале нижнийновгород.рф началось открытое голосование за лучший дизайн-проект павильона для городских парков Нижнего Новгорода.

В конкурсе представлены 16 проектов, в них включены планы с указанием размеров павильона, схемы территории с указанием месторасположения объекта, эскизы фасадов, схемы объекта в разрезе, видовые картинки, трехмерные визуализации и вид интерьера.

Жюри, в состав которого войдут руководители города и профессиональные архитекторы, в итоге отберут три лучших проекта, в соответствии с выбором горожан. Победители будут объявлены уже в декабре 2017 года.