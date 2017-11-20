Три нижегородских компании вошли в топ-50 самых быстрорастущих предприятий России

Три нижегородских компании вошли в топ-50 быстрорастущих предприятий страны по версии РБК. Рейтинг опубликован на официальной странице издания.

На 49 месте рейтинга - компания «Отдохни-77» . «Отдохни» объединяет более 130 магазинов в Нижнем Новгороде и области, а также Москве и Подмосковье. Выручка фирмы за 2016 году составила 5,5 млрд рублей.

Восемнадцатой стала организация «Ангстрем Трейдинг». Юридическое лицо агрохолдинга «АФГ Националь». Это один из лидеров российского рынка по производству риса. Доходы «Ангстрем Трейдинг» с 2013 по 2016 год увеличились почти в три раза, и сейчас составляют 6,6 млрд рублей.

Десятое место составители рейтинга присвоили фирме «Юта-НН». Компания занимается импортом вина и алкоголя из-за рубежа.. Выручка предприятия в 2016 году - более 8 млрд рублей.