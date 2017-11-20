В теле- и радиотрансляциях в Нижнем Новгороде будет сделан перерыв

В понедельник, 20 ноября, в телерадиотрансляциях на территории Нижнего Новгорода будет сделан перерыв, сообщает «Комсомольская правда» со ссылкой на пресс-службу местного филиала РТРС.

Перерывы связаны с профилактическими работами на радиотелевизионной станции «Нижний Новгород». До 14:00 с отключениями будут работать «Первый канал», «НТВ», «России-1», «Матч ТВ», «ННТВ», «СТС», «ТНТ», «Волга» и другие телеканалы.

Кроме того, ожидаются перерывы в вещании «Радио Маяк», «Радио Рекорд», «NN-радио», «Love радио», «Радио Рандеву» и других радиостанций.