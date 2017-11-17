Камерный оркестр «Immersive» презентует программу «Код Шекспира»

В Нижнем Новгороде состоится концерт камерного оркестра «Immersive». Зритель получит возможность погрузиться в музыку Корелли, Вивальди, Пьяццоллы, проводником между которыми будут Сонеты Уильяма Шекспира. Об этом информируют организаторы концерта.


Иммерсивный формат – различные примеры «эффекта погружения». Они популярны в мире и используются в кино, театральных представлениях, в основном, в западной культуре. В России иммерсивный театр только набирает свою популярность. Главная особенность иммерсивного действия – максимальное погружение зрителя в происходящее.


Камерный оркестр «Immersive» и продюссерский центр «ODRI project» совместно создали проект, не имеющий аналогов в Нижнем Новгороде – концерт иммерсивного формата «Код Шекспира».
Для максимального погружения во время концерта будут использоваться ароматические запахи, а в определенный момент во время концерта все зрители должны будут надеть повязки, погружающие в абсолютную темноту.

24 ноября 

19:00

Центр театрального мастерства (Варварская, 32)

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Автор: Анастасия Большакова
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