В Нижнем Новгороде состоится концерт камерного оркестра «Immersive». Зритель получит возможность погрузиться в музыку Корелли, Вивальди, Пьяццоллы, проводником между которыми будут Сонеты Уильяма Шекспира. Об этом информируют организаторы концерта.



Иммерсивный формат – различные примеры «эффекта погружения». Они популярны в мире и используются в кино, театральных представлениях, в основном, в западной культуре. В России иммерсивный театр только набирает свою популярность. Главная особенность иммерсивного действия – максимальное погружение зрителя в происходящее.



Камерный оркестр «Immersive» и продюссерский центр «ODRI project» совместно создали проект, не имеющий аналогов в Нижнем Новгороде – концерт иммерсивного формата «Код Шекспира».

Для максимального погружения во время концерта будут использоваться ароматические запахи, а в определенный момент во время концерта все зрители должны будут надеть повязки, погружающие в абсолютную темноту.