В Нижнем Новгороде пройдет ресторанный день

Фестиваль еды «Ресторанный день» пройдет в Нижнем в субботу, 18 ноября. По всему городу только на один день откроются более 20 оригинальных ресторанов и кафе. Об этом сообщается в официальной группе мероприятия.

В городе откроются необычные бары, кофейни, кафе. Можно будет попробовать крафтовое пиво, особый вьетнамский суп фо бо, и даже блюда из книг про Гарри Поттера.

Одна из особенностей ресторанного дня – возможность попробовать множество необычных блюд, совершить своеобразный «гастрономический тур» по городу.