Британская организация RegTransfers составила рейтинг городов мира с самыми большими автомобильными пробками.

Для этого эксперты проанализировали ситуацию в 1064 городах в 38 странах, а потом выбрали 50 самых перегруженных городов. На первом месте оказался Лос-Анджелес, где жители проводят в пробках по 104 часа в год. Вторую строчку заняла Москва, там автомобилисты ежегодно тратят на пробки 91,4 часа. Замыкает тройку лидеров Нью-Йорк с показателем 89,4 часа.

Нижний Новгород оказался на 31 строчке. Здесь водители проводят до 47 часов в пробках каждый год. Кроме этого, в рейтинг попали Петербург (52,7 часа), Краснодар (56 часов) и Сочи (49,2 часов).

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