Ремонт Мызинского моста обойдется в 408,5 миллионов рублей

Подрядчика на выполнение ремонта Мызинского моста определят с помощью аукциона, говорится на сайте госзакупок.

Аукцион пройдет 4 декабря. По условиям контракта, стоимость работ составляет 408,5 миллионов рублей. Работы должны быть завершены не позднее 25 декабря следующего года. Заявки на участие в торгах можно подать до 30 ноября.

Читайте также: В Нижнем Новгороде установят 572 новых дорожных знака