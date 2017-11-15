Ремонт Мызинского моста обойдется в 408,5 миллионов рублей

Подрядчика на выполнение ремонта Мызинского моста определят с помощью аукциона, говорится на сайте госзакупок. 

Аукцион пройдет 4 декабря. По условиям контракта, стоимость работ составляет 408,5 миллионов рублей. Работы должны быть завершены не позднее 25 декабря следующего года. Заявки на участие в торгах можно подать до 30 ноября.

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