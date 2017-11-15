На стадионе «Нижний Новгород» смонтировали кровлю

На стадионе «Нижний Новгород», который строят на Стрелке к чемпионату мира по футболу, завершился монтаж кровли, сообщили в пресс-службе компании «Стройтрансгаз».

Кровля выполнена в белом, голубом и синем цветах, чередующихся в шахматном порядке. При этом покрытие расположено над трибунами и зоной фойе, а футбольное поле останется открытым.