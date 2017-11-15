На стадионе «Нижний Новгород» смонтировали кровлю
На стадионе «Нижний Новгород», который строят на Стрелке к чемпионату мира по футболу, завершился монтаж кровли, сообщили в пресс-службе компании «Стройтрансгаз».
Кровля выполнена в белом, голубом и синем цветах, чередующихся в шахматном порядке. При этом покрытие расположено над трибунами и зоной фойе, а футбольное поле останется открытым.
По словам руководителя строительства Сергея Пичушкина, кровля установлена с учетом климатических особенностей Нижнего Новгорода. Так, поверхность стадиона способна выдержать сильные порывы ветра и снегопады, а также кровля оборудована дождеприемными лотками и ливневой канализацией.
На стадионе «Нижний Новгород» пройдут шесть матчей ЧМ-2018: четыре матча группового этапа, а также 1/8 и 1/4 серии плей-офф.
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