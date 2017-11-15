Число чартерных рейсов из Нижнего Новгорода увеличилось

Число чартерных рейсов на популярные туристические курорты выросло. Информация об этом появилась на официальном сайте аэропорта.

Теперь из Нижегородского «Стригино» можно улететь не только в Сочи и на Гоа, но также в Тайланд - Пхукет, и Вьетнам - Нячанг. Три рейса в неделю будут осуществляться в Объединённые Арабские Эмираты.



Чартерные рейсы из Нижнего Новгорода выполняют авиакомпании Azur Air, Royal Flight, «Икар» и «Россия».



Ранее сообщалось, что между Нижним Новгородом и Москвой введут дополнительный рейс.