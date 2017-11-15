Проект «Цифровой город» запустят в Нижнем в 2018 году

Решение о пилотном запуске проекта «Цифровой город» было принято временно исполняющим обязанности губернатора Нижегородской области Глебом Никитиным на совещании с представителями IT-отрасли. Об этом сообщает пресс-служба администрации.

Проект позволит горожанам участвовать в принятии важных для города решений, не выходя из дома, упростит предоставление государственных услуг. Даст нижегородцам возможность увидеть и оценить градостроительные планы, проекты изменения маршрутной сети, строительства дорожных развязок.

Старт проекта рассчитан на 2018 год. Планируется, что проект внедрят в Нижнем Новгороде и Сарове.