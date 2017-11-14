Администрация проверит состояние Нижегородского Кремля

Правительство выделило почти 3 млн рублей на проведение госэкспертизы по сохранению стен и башен кремля. Об этом сообщается на портале НИА Нижний Новгород.

Госэкспертиза будет проводиться на комплекс работ по сохранению Нижегородского Кремля, который является объектом культурного наследия федерального значения. Экспертизе подвергнут Борисоглебскую, Георгиевскую башни, а также участки стен от Зачатьевской до Борисоглебской, и от Борисоглебской до Георгиевской башен.

На момент размещения извещения о проведении работ, поставщик определён. Наименование организации не уточняется.

Реализация данного проекта будет стоить почти 3 миллиона рублей.