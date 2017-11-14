Выставка фестиваля имени Карелина и Дмитриева пройдет в Русском музее фотографии

Итоговая выставка XXI областного фестиваля им. А.О. Карелина и М.П. Дмитриева пройдет в Русском музее фотографии. Торжественное открытие, а также награждение победителей состоится 14 ноября в 16.00. Об этом сообщают организаторы.

Фестиваль проходит в Нижнем Новгороде ежегодно, его участники – профессионалы и фотолюбители, взрослые и дети.

В этом году участниками фестиваля стали авторы из Нижнего Новгорода, Павлово, Дзержинска, Кстово, Бора, Городца, а также из Москвы, Череповца, Омска и Шуи.

На конкурс представили около 600 фотографий, из них были отобраны 180 лучших работ: лирические и характерные портреты, пейзажи, натюрморты, фотозарисовки из путешествий, фотографии, созданные в техниках цианотипия, тинтайп, цифровая печать.

Каждый зритель сможет найти что-то свое среди такого разнообразия сюжетов.

Выставка открыта для посещения с 14 по 26 ноября.