Вывески на Варварской будут размещать в едином стиле
13 ноября нижегородская администрация утвердила схему размещения информационных конструкций на фасадах домов в районе ул. Варварской. Об этом сообщается на официальном сайте ведомства.
Улица Варварская теперь будет единым архитектурно-художественным концептом. Сейчас ситуация далека от идеала: большинство вывесок устарело, почти все они расположены хаотично и без учета стилистических, архитектурных и исторических особенностей зданий.
Согласно принятому документу, новые вывески должны поддерживать общий художественный облик, быть привязаны к архитектурным элементам здания, не портить визуальное пространство, и выполнять свою прямую функцию – информировать потенциального потребителя о деятельности организации.
В документ включен концепт улицы Варварской после модернизации, а также перечень вывесок, соответствующих и противоречащих новым правилам.
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