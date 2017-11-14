Вывески на Варварской будут размещать в едином стиле

13 ноября нижегородская администрация утвердила схему размещения информационных конструкций на фасадах домов в районе ул. Варварской.  Об этом сообщается на официальном сайте ведомства.


Улица Варварская теперь будет единым архитектурно-художественным концептом. Сейчас ситуация далека от идеала: большинство вывесок устарело, почти все они расположены хаотично и без учета стилистических, архитектурных и исторических особенностей зданий.


Согласно принятому документу, новые вывески должны поддерживать общий художественный облик, быть привязаны к архитектурным элементам здания, не портить визуальное пространство, и выполнять свою прямую функцию – информировать потенциального потребителя о деятельности организации.


В документ включен концепт улицы Варварской после модернизации, а также перечень вывесок, соответствующих и противоречащих новым правилам.

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