На брендирование автобусов к ЧМ-2018 потратят более 2 миллионов рублей

Минспорта Нижегородской области планирует разместить на городских автобусах рекламу ЧМ-2018 на сумму более 2 миллионов рублей, сообщает НИА «Нижний Новгород» со ссылкой на материалы сайта госзакупок.

В рамках контракта рекламные материалы будут размещены на 50 автобусах ЛиАЗ. Дизайн будет разработан на основ требований FIFA, а цветопробу исполнитель должен будет согласовать с заказчиком. Рекламу разместят на боковых поверхностях автобусов, а также на передних и задних площадках.

По условиям контракта, работы должны быть выполнены до 14 декабря.

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