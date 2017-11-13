На брендирование автобусов к ЧМ-2018 потратят более 2 миллионов рублей

Минспорта Нижегородской области планирует разместить на городских автобусах рекламу ЧМ-2018 на сумму более 2 миллионов рублей, сообщает НИА «Нижний Новгород» со ссылкой на материалы сайта госзакупок. 

В рамках контракта рекламные материалы будут размещены на 50 автобусах ЛиАЗ. Дизайн будет разработан на основ требований FIFA, а цветопробу исполнитель должен будет согласовать с заказчиком. Рекламу разместят на боковых поверхностях автобусов, а также на передних и задних площадках.

По условиям контракта, работы должны быть выполнены до 14 декабря. 

Читайте такжеКанавинский мост перекроют на время чемпионата мира по футболу

Комментарии (0)

Авторизуйтесь
чтобы оставить комментарий.

Наши проекты

Читайте также